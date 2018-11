L’Imperiese festeggia l’Unità nazionale e le forze armate

Imperia. Questo fine settimana l’Imperiese festeggia il 4 novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate. In tutti i Comuni si svolgeranno celebrazioni per ricordare la vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale, di cui quest’anno cade il centenario, quindi l’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti e la resa dell’Impero austro-ungarico.

Ecco il programma delle celebrazioni nei Comuni di Imperia, Riva Ligure, Sanremo e Bordighera.*

A Imperia le celebrazioni si svolgeranno come da tradizione il giorno 4, in concomitanza alla cerimonia nazionale di Roma, e si articoleranno in due momenti. Alle 10,30 in piazza della Vittoria è previsto uno schieramento interforze, composto da militari dell’esercito italiano, della capitaneria di porto – guardia costiera, dell’arma dei carabinieri, dei forestali e della guardia di finanza, nonché da agenti della polizia di Stato e della polizia penitenziaria, che renderà gli onori militari. Saranno schierati anche i gonfaloni della Provincia di Imperia, decorati di medaglia d’oro al valor militare, e del Comune di Imperia oltre i labari delle associazioni combattentistiche d’arma. Seguirà, quindi, la cerimonia dell’alzabandiera, l’esecuzione dell’Inno nazionale rendendo così onore ai caduti di tutte le guerre. Alle 11 nel Palazzo del Comune vi saranno gli interventi di saluto del sindaco Claudio Scajola e del prefetto Silvana Tizzano. La cerimonia si concluderà con un’orazione ufficiale commemorativa della ricorrenza.

A Riva Ligure le celebrazioni avranno luogo sabato 3 novembre. Alle 16:45 è previsto l’ammassamento in piazza Matteotti, dove, alle 17, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione, delle forze dell’ordine, del gruppo Alpini Riva Santo Stefano sarà deposta una corona d’alloro al monumento ai Caduti di tutte le guerre e sarà data lettura della riflessione del presidente dell’associazione nazionale Alpini Sebastiano Favero. “Il 4 novembre – sottolinea il sindaco Giorgio Giuffra – deve rimanere, anzi, deve rafforzarsi come solennità civile della Repubblica. Si tratta di un tassello essenziale nel percorso della memoria che ha il suo perno nella Festa del 2 giugno, la nascita, per volontà del popolo, della Repubblica. Le istituzioni hanno il dovere di irrobustirlo, per consentire alla comunità nazionale di celebrare i propri valori. Nell’occasione ricorderemo i 29 caduti dei due conflitti mondiali”, conclude Giuffra.

A Sanremo la commemorazione del 4 novembre si inserisce nel mese di eventi dedicato ai cento anni dalla vittoria della Prima Guerra Mondiale. Organizzate dal Comune in collaborazione con l’associazione nazionale “Combattenti e reduci”, l’Unione nazionale ufficiali in congedo e il comitato “100 dalla Vittoria”, le celebrazioni inizieranno sabato 3 novembre alle 15 con l’inaugurazione ufficiale del Bronzo della Vittoria, quindi il monumento ai Caduti in corso Mombello riconsegnato alla città nella sua interezza in occasione della Festa della Repubblica italiana lo scorso giugno. Seguirà quindi la cerimonia dell’alzabandiera con la deposizione della corono d’alloro per ricordare i caduti di tutte le guerra e onorarne la memoria con un impegno di pace e fratellanza. Sarà così letta la motivazione della medaglia d’oro alla memoria del milite ignoto, a cui seguirà il saluto delle autorità. Al termine della commemorazione prenderà il via il tradizionale corteo per le vie del centro cittadino (ore 15.45). Dal lato ovest di corso Mombello, la sfilata sosterà dapprima al monumento ai Caduti di Cefalonia, si dirigerà poi a Pian di Nave presso il monumento ai Caduti partigiani e proseguirà verso piazza Colombo attraversando nuovamente corso Mombello via Matteotti e via Cavour. La giornata si chiuderà alle 16 con la Messa da requiem cantata e celebrata nella chiesa di Santo Stefano in piazza Cassini dal cappellano militare. In suffragio delle anime dei soldati caduti nella Grande Guerra e in tutte le guerre, durante la celebrazione sarà anche suonata la Messa da Requiem di Mozart da parte dell’Orchestra Sinfonica Sanremo con il coro “Musica Nova” (ore 16).

A Bordighera le celebrazioni inizieranno alle 9,30 presso Palazzo del Parco con raduno e formazione del corteo tradizionale. Alle 10 nella chiesa parrocchiale dell’Immaccolata Concezione Terrasanta si svolgerà la santa messa in suffragio a tutti i caduti. Seguirà la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti. Alle 16.30 è previsto sempre a Palazzo del Parco il concerto “La Grande Guerra” della banda musicale Borghetto San Nicolo. Le commemorazioni avranno anche luogo: al porto (ore 9) con alzabandiera e deposizione della corona al monumento ai Caduti del Mare, su iniziativa dell’associazione nazionale Marina d’Italia; a Borghetto San Nicolò (ore 8.30) con deposizione di fiori e benedizione alla lapide dei Caduti; a Sasso (ore 8.30) con deposizione della corona e benedizione al monumento ai Caduti; a Bordighera Alta (ore 12) con alzabandiera e deposizione di fiori alla lapide dei Caduti civili di Palazzo Garnier e deposizione della corona al Cippo dei Partigiani. Verranno inoltre deposti fiori anche al Campo Militare (cimitero), e alla lapide in ricordo dei Caduti nelle missioni di pace (anfiteatro del tennis).

*Sono segnalati soltanto i Comuni di cui ci è pervenuto il comunicato stampa