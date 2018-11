L’Imperiese aderisce alla Giornata mondiale del diabete per sensibilizzare la popolazione

Imperia. Sono 78.604 i liguri affetti da diabete (Banca Dati Assistiti, luglio 2018), pari al 5% della popolazione. Secondo quanto riportato dall’ultima edizione del Rapporto su Diabete e obesità in Italia, in Liguria i tassi di ospedalizzazione per diabete e per complicanze tra i più bassi del paese così come i tassi di mortalità (28,8% in Liguria contro il 32,4% in Italia), a fronte di un consumo di farmaci decisamente più basso della media nazionale.

A dare dimensione della diffusione del diabete su territorio regionale è il vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale in occasione della Giornata mondiale del diabete, che si celebra oggi in tutto il mondo.

Disturbo cronico che provoca elevati livelli di zucchero nel sangue a causa di una disfunzione nella produzione di insulina, l’ormone prodotto dal pancreas che stimola l’assunzione del glucosio nelle cellule muscolari e adipose, di diabete ne esistono diverse tipologie: il diabete di tipo 1, la forma più grave, nel quale il corpo non produce insulina; il diabete di tipo 2, in cui, invece, non ne produce in quantità sufficienti a controllare i livelli di glucosio nell’organismo e, infine, il diabete gestazionale, che colpisce le donne incinta.

Ricorrenza come quella odierna, che quest’anno si svolge sul tema “Famiglia e diabete”, sono necessarie al fine di portare la popolazione a conoscenza della patologia, sottraendola ad alcuni falsi miti attraverso attività di educazione sanitaria e di prevenzione sul territorio che interessano anche le scuole.

Al riguardo, il 17 e il 18 novembre presso l’oratorio di N.S. della Mercede di Sanremo si svolgerà un evento dedicato alle famiglie, in particolare ai piccoli diabetici, promosso dall’Associazione diabete giovanile ponente che dal 2008 è molto attiva a livello locale. Gli appuntamenti si terranno dalle 15 alle 18 e non saranno i soli organizzati per l’occasione nell’Imperiese.

Per gli adulti, infatti, Federfarma ha lanciato la campagna nazionale DiaDay che già dal 12 novembre e fino al giorno 18 porterà diverse farmacie della provincia a offrire gratuitamente ai cittadini l’autonalisi della glicemia. Un test che permetterà di scoprire per tempo il diabete o accertarne la predisposizione che risulta molto importante specie di fronte al fatto che le stime parlano di un milione e mezzo di italiani ignari di soffrire di questa patologia.