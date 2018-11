Sanremo. La camminata sulla ciclabile organizzata da Futura Sanremo è stata un bel successo anche sotto la pioggia.

“Molte donne, molti uomini, un solo scopo: offrire un segnale concreto ad una città in chiaro debito di ossigeno. Futura Sanremo crede fermamente che la sicurezza sia un obiettivo da raggiungere e un risultato da recuperare. Si sta impegnando. Questa è la prima manifestazione in tal senso. Ne seguiranno altre. Non soltanto parole ma fatti” - fa sapere Futura Sanremo.