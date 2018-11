C’era anche Nicola Ascoli, ex allenatore dell’Argentina Arma, tra i protagonisti dello scherzo fatto al calciatore del Toronto F.C. Sebastian Giovinco, da quelli della trasmissione televisiva “Le Iene”.

Ieri sera, su Italia 1, si è vista la “Formica Atomica” alle prese con un finto strozzino che avrebbe vantato un credito nei confronti del fratello di Giovinco.

Tra i complici delle Iene c’era Ascoli, amico della vittima dai tempi dell’Empoli in Serie A nel 2007, dove militavano insieme, nei panni di quello che faceva finta di non saper niente, ma a tutti gli effetti impegnato a far si che la situazione non sfuggisse di mano al suo amico.