Le eccellenze dell’Imperiese protagoniste della trasmissione di Rete 4 “Ricette all’italiana”

Imperia. Le eccellenze turistiche, culturali ed enogastronomiche delle province di Imperia, Savona e La Spezia protagoniste da domani su Mediaset – Rete 4 che manda in onda tre puntate della nuova edizione di Ricette all’italiana, condotta da Davide Mengacci in coppia con Anna Moroni, storico e amatissimo volto della tv,

Tutte le puntate hanno avuto come location principale il borgo di Cervo, perla del Ponente ligure. Questi, in sintesi, i contenuti delle puntate, in programma nei giorni 20-22-24 novembre sempre alle ore 11,20.

Domani, martedì 20 novembre alle 11,20 focus su Cervo e la provincia di Imperia:

– Mengacci al Museo Etnografico con Giorgio Lazzaretti, Consorzio tutela Olio DOP Riviera Ligure, che ci parla della tradizione dell’Olio Ligure DOP

– In Piazza Castello Mengacci raggiunge Caterina Lanteri Cravette per preparare una ricetta che ha per protagonista l’olio: il brandacujun

– Mengacci intervista Gian Paolo Giordano per parlare delle iniziative culturali a Cervo.

Giovedì 22 novembre alle 11,20 focus su Savona, il chinotto e le attività outdoor nel savonese

– Incontro di Mengacci con Marco Abaton, rappresentante della Rete di imprese del Chinotto di Savona, per parlare del Chinotto di Savona.

– Mengacci incontra Germano Scosseria e Milena Scosseria (ristorante del circuito del Marchio Liguria Gourmet) per preparare una ricetta che ha per protagonista il chinotto: spiedini di branzino al chinotto di Savona

– Mengacci intervista Luca Patelli, Coordinatore Associazione Italiana Guide ambientali ed escursionistiche, per parlare delle attività all’aria aperta.

Sabato 24 novembre alle 11,20 focus su Cinque Terre e alpi mediterranee

– Mengacci con Barbara Esposto, Resp. Regionale settore pesca, che ci parla di muscoli e ostriche;

– Mengacci con Silvia Cardelli (ristorante del circuito del Marchio Liguria Gourmet) per preparare una ricetta che ha per protagonista i muscoli: muscoli ripieni alla spezzina

– Intervista ad Enrico Lupi, Vice Presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria, per parlare delle eccellenze liguri.

La realizzazione delle puntate è stata organizzata e promossa dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia e Savona e dal Comune di Cervo.