Ventimiglia. Anche la città di confine ha festeggiato questa mattina il 4 novembre: giorno in cui l’Italia celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale nella data dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti (4 novembre 1918), e la resa dell’Impero austro-ungarico.

A cento anni dalla fine della Grande Guerra, autorità civili e militari, oltre a semplici cittadini e rappresentanti di associazioni ventimigliesi, hanno partecipato alla santa messa celebrata nella chiesa di Sant’Agostino in memoria di tutti i caduti e preso parte al corteo per depositare una corona d’allora al monumento nei giardini pubblici Tommaso Reggio.

