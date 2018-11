L’avvento sta per iniziare e così anche gli sconti!

Manca più di un mese a Natale ma per alcuni, quelli che vorrebbero si protraesse tutto l’anno, la festività è dietro l’angolo! Lo sanno bene anche diversi brand che hanno già lanciato sconti e offerte da cogliere al volo. Se guardiamo al panorama internazionale, ne è un esempio la Sony Interactive Entertainment, che ha introdotto già il 16 novembre una serie di promozioni sulle PlayStation, per la gioia di tutti i fan che non attendevano altro.

In Italia è invece Bottega Verde una delle prime aziende a presentare il catalogo natalizio, ricco di prodotti beauty per lui e lei, ma soprattutto di sconti e promozioni. Anche l’impresa campana che realizza gioielli, I Fratelli Dinacci, decide di avvicinare i suoi clienti con una novità: la Carta Club Dinacci. Si tratta di una fidelity card che permetterà a circa 700 acquirenti di poter risparmiare su alcuni prodotti delle aziende che collaborano con il brand.

Anche per realtà imprenditoriali più piccole questo è il periodo in cui si inizia a pensare a quali strategie di vendita utilizzare per fidelizzare più persone possibili. Si tende, ad esempio, ad adottare la formula del 3×2 oppure il classico dono di fine anno, che è sempre ben accolto dal cliente, soprattutto nella sua versione più innovativa. Oggi, infatti, è possibile regalare calendari personalizzati con lo scopo di omaggiare l’acquirente con un prodotto non solo utile, ma anche originale.

Di certo c’è che gli italiani si dividono in due categorie: quelli che si riducono all’ultimo minuto per acquistare regali e quelli che si mettono all’opera con largo anticipo proprio per scegliere con maggiore tranquillità il dono più consono. Di fatto, in entrambi i casi, l’azienda che meglio promuove prodotti e sconti è quella che riesce ad accontentare senza difficoltà tutte e due le categorie.