Imperia. Si lavora da stamattina per ridisegnare la corsia preferenziale per gli autobus soppressa dall’ex sindaco Carlo Capacci che l’assessore alla Viabilità della giunta Scajola Antonio Gagliano ha voluto reintrodurre. Ma con una variante: a partire dall’altezza dell’Hotel Miramare sarà, infatti, consentito il transito per file parallele per agevolare l’immissione dei veicoli diretti verso piazza Roma e via Artallo.

Sono previsti controlli da parte della Polizia municipale nei confronti di chi tenterà di eludere la coda spostandosi sulla destra pèer poi rientrare in direzione Sanremo.