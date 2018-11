L’Atletico Argentina sconfitto in campo dal Borgio Verezzi

Taggia. Si allunga la striscia di partite senza vittoria dell’Atletico Argentina. Ai ragazzi della coppia Cariello-Sammassimo non basta una prestazione in crescendo sul campo del Borgio Verezzi. Al vantaggio a freddo di Calò ha risposto in avvio di ripresa Alberti, fissando il risultato sul definitivo 1-1.

Borgio Verezzi – Atletico Argentina 1-1

(7′ Calò, 51′ Alberti)

Borgio Verezzi: 1.Piliego, 2.Pasquale, 3.Menga (A 55′), 4.Tassisto (A 53′) (dall’82’ 13.Bona), 5.Canciani, 6.Lavato, 7.Calò, 8.Piccinino, 9.Patitucci, 10.Fornari, 11.Cela. A disp: 12.Rodino, 14.Battistini, 15.Santoro, 16.Cano, 17.Frione, 18.Bianchi. All: Bortolini.

Atletico Argentina: 1.Amoretti, 2.Calzetta (dal 60′ 14.Miatto), 3.De Mare, 4.Quaglia, 5.Alberti, 6.Mbaye (A 63′), 7.Franzone (dal 65′ 18.Vecchiotti,), 8.Muratore A. (dall’84’ 13.Costantini), 9.Siberie (A 43′), 10.Cariello (c), 11.Labricciosa (dal 53′ 17.Pippia). A disp: 12.Migliano, 15.Soscara, 16.Almonti, 19.Izetta. All.i: Cariello e Sammassimo.

Direttore di gara: Ayoub Chamchi (Savona)