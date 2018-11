Imperia. Lunedì 19 novembre l’Accademia dello stoccafisso ha partecipato alla festa Nazionale del Principato di Monaco, invitata dall’amministrazione monegasca.

Ecco lo staff che ha proposto il classico stoccafisso nella sua ricetta originale, cucinato nella pentola Battistina: Il presidente dell’Accademia Sergio Lanteri, Guido Marchese, Stefano Zerbone e Lodovico Rolfo.

Sono stati circa 300 i piatti cucinati dall’Accademia mentre un tavolo d’onore per 25 persone è stato riservato direttamente per l’amministrazione di Monaco.

Sergio Lanteri commenta: “Ancora una volta l’Accademia ha portato i prodotti tipici di Imperia in occasioni speciali. Siamo molto soddisfatti ed onorati di essere stati chiamati da parte dell’amministrazione comunale di Monaco per prendere parte alla manifestazione, per noi un evento davvero prestigioso”.

Oltre allo stoccafisso, lo staff ha esposto alcuni prodotti quali l’Olio Carli, l’Olio Anfosso e il vino del Cascin. Un cofanetto con gli stessi prodotti è stato regalato ai Principi.

“Un ringraziamento particolare al Sindaco, agli amministratori e agli organizzatori della manifestazione, oltre che ai nostri sponsor locali di olio e vino, l’officina Combi per il trasporto, Babbi alimentari e Mg carta“.