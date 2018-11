Sanremo. Dopo la vittoria nel turno infrasettimanale sul campo del Ligorna, ecco il commento di Marco Del Gratta: “Nel primo tempo abbiamo giocato da squadra tosta, abbiamo imposto il nostro gioco creando anche alcune occasioni da gol. Nella seconda frazione siamo passati in vantaggio e, ovviamente, c’è stata la reazione del Ligorna. Poi è stato concesso un rigore a mio dire dubbio, loro hanno anche avuto un’altra rande occasione da gol ma alla fine abbiamo segnato noi vincendo la partita.

Personalmente ritengo esagerata l’espulsione di mister Lupo per aver esultato al gol di Scalzi al 93’ quando, per tutta la partita, abbiamo visto e sentito il loro mister gridare e dare indicazioni da sopra la panchina nonostante fosse squalificato. L’arbitro è stato molto fiscale con noi e meno per questo episodio. C’è poi la questione del campo. Ritengo che non si possa giocare su un terreno del genere, ma questo non è un problema del Ligorna anzi, anche loro sono danneggiati dalla situazione”.