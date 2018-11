La Sanremese prepara la trasferta sul campo del Ligorna, mister Lupo : “Sarà una battaglia su un campo difficile”

Sanremo. Dopo la netta vittoria di domenica scorsa contro il Milano City, la Sanremese si prepara per l’impegnativo turno infrasettimanale che la vedrà impegnata domani sul difficile campo del Ligorna. Fischio d’inizio alle 14.30.

“Domani sarà una battaglia su un campo difficile contro una squadra preparata e che ama giocare a calcio – dichiara mister Alessandro Lupo alla vigilia – il Ligorna non solo è una squadra aggressiva ma ha un’identità e i risultati che ha fatto non sono certo casuali. Hanno una rosa attrezzata, è un campionato diverso dagli altri gironi, si incontrano sempre squadre preparate. Sul campo dovremo adattarci a una situazione diversa dalle solite, ma per noi non deve esserci differenza”.

Nonostante la sconfitta di domenica scorsa (3-1) sul campo della Folgore Caratese, il Ligorna è una delle rivelazioni della prima parte di stagione. La formazione genovese è in piena zona playoff con un bottino di 18 punti frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Per l’impegno di domani mister Lupo avrà a disposizione tutti gli effettivi della rosa.