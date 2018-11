La Sanremese parte per la trasferta di Stresa, mister Lupo: “Sarà una battaglia di carattere”

Sanremo. La Sanremese parte oggi per Stresa in vista del recupero infrasettimanale della settima giornata in programma domani (fischio d’inizio alle 14.30). Dopo la vittoria di domenica contro l’Arconatese, i biancoazzurri saranno di scena domani su un terreno non facile.

“La squadra sta bene – dichiara mister Lupo alla vigilia – ho visto le immagini di Stresa- Lecco e ci aspetta un campo difficile, sarà complicata, una battaglia di carattere sotto tutti i punti di vista. Sono contento per la vittoria di domenica, abbiamo disputato una grande partita rischiando poco, forse è mancata un po’ di fortuna per chiuderla prima”.

Per la gara di domani mister Lupo dovrà ancora fare a meno di Giubilato al centro della difesa. Da valutare anche le condizioni di Videtta, colpito duro a una spalla domenica contro l’Arconatese. Lo Stresa, reduce dalla sconfitta interna contro il Lecco, si trova al momento al penultimo posto in classifica con un bottino di 8 punti frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte.