La Sanremese non molla

2019/classifica/11.html continuano a spiccare due compagini, il Lecco e la Sanremese, che stanno ingaggiando un appassionante duello a distanza per contendersi il primo posto in classifica e dunque le chance di promozione tra i professionisti.

Un testa a testa emozionante

La società sportiva dilettantistica Unione Sanremo non desiste dalla lotta, e dopo aver messo in archivio i tre punti casalinghi contro la pur coriacea Arconatese, si prepara ai futuri impegni con grande ottimismo. I brianzoli sono stati superati grazie ai gol dell’attaccante Scalzi al 37° del primo tempo e del centrocampista Taddei proprio allo scadere del recupero.

Dal canto suo, il Lecco Calcio 1912 ha risposto con una vittoria a Stresa, riuscendo per ora a mantenere il primato in classifica. Al parziale vantaggio degli ospiti con Moleri al 50°, momentaneamente annullato dal pareggio della squadra di casa al 68° con Diaw, è seguito il gol della vittoria della capolista, realizzato da Lella al 79°, subentrato a Lisai da pochi minuti.

Le due squadre stanno decisamente staccando le altre concorrenti, e si avviano quindi a divenire le protagoniste assolute della stagione, mettendo in mostra calciatori davvero interessanti.

I bianco azzurri di Mister Lupo

Visto l’eccellente avvio di stagione, non si possono non fare i complimenti al coach Alessandro Lupo, tecnico degli allievi promosso in prima squadra e subentrato al dimissionario Francesco Massimo Costantino all’inizio della scorsa primavera. In base alle statistiche, aggiornate al termine dell’undicesima giornata del Girone A della Serie D, il mister Lupo ha collezionato ben 29 punti, con 9 vittorie e 2 pareggi, senza subire ancora alcuna sconfitta.

L’Unione Sanremo è dunque, insieme alla capolista Lecco, l’unica squadra tuttora imbattuta del torneo. I gol realizzati sinora sono 24, di cui 14 in casa e 10 in trasferta, quindi sostanzialmente con un buon rendimento offensivo anche lontano dalle mure amiche del Comunale. I gol subiti sono 7, dei quali appena 2 in casa e 5 fuori. Numeri molto simili a quelli del Lecco, che precede la Sanremese in classifica di due punti.

Sanremo e la sua squadra

Per concludere, diamo un rapido sguardo alla storia della società di calcio legata alla Città dei Fiori. Forse non tutti sanno, infatti, che i colori della squadra accompagnano gli abitanti di Sanremo da oltre un secolo, in un viaggio sportivo ad alterne vicende, ma sempre appassionante. Chiamata benevolmente Sanre da tutti i suoi tifosi, la Sanremese odierna nasce dalla fusione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Carlin’s Boys

(https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Carcano#Carlin's_Boys), ma in passato ha militato per ben 3 volta in Serie B, precisamente nelle stagioni 1937-1938, 1938-1939 e 1939-1940.