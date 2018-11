La Sanremese domani in trasferta a Sestri Levante

Sanremo. Dopo la vittoria di Stresa prosegue il tour de force della Sanremese in un novembre ricco di impegni tra campionato e coppa.

Domani i biancoazzurri saranno di scena sul campo del Sestri Levante (fischio d’inizio alle 14.30). I rossoblu sono reduci dalla vittoria esterna di domenica scorsa (2-1) sul campo del Milano City e navigano a metà classifica con un bottino di 14 punti frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.

“Da adesso sarà sempre più complicata, ovunque andremo ci sarà la voglia di fare qualcosa di importante contro di noi – dichiara mister Alessandro Lupo alla vigilia del match – metteranno in campo qualcosa in più, quando giochi contro una squadra che ha vinto nove partite consecutive tra campionato e coppa tutti cercano di fare l’impresa. Per noi la prossima partita è sempre la più importante dell’anno”.

“La squadra sta bene – aggiunge Lupo – è cambiata la tipologia di situazione sul campo, dovremo preparare una partita diversa rispetto a quella di Stresa. Abbiamo una rosa che ci può mettere nelle condizioni giuste per affrontare tutti gli impegni, ho un grosso potenziale a disposizione e confido anche nei giovani che stanno facendo molto bene”.

Per la gara di domani mister Lupo dovrà ancora fare a meno dei due centrali di difesa Videtta (squalificato) e Giubilato (infortunato).

La Sanremese ricorda ai tifosi che i biglietti per il settore ospiti del “Sivori” di Sestri Levante saranno in vendita fino alle 19 di oggi presso la segreteria dello stadio “Comunale”.