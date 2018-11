La Sanremese cerca a Casale il pass per i quarti di finale, Lupo: “Voglio passare il turno”

Sanremo. In un novembre ricco di impegni la Sanremese si prepara per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie D. I biancoazzurri saranno impegnati domani alle 15 sul campo del Casale, in palio c’è il pass per i quarti di finale contro la vincente della sfida tra Mantova e Villa D’Almè Valbrembana.

“Mi sembra di sognare quando leggo sui giornali o mi viene detto che pensiamo alla partita di Lecco – dichiara mister Alessandro Lupo alla vigilia – domani abbiamo una partita importantissima perché voglio passare il turno, vale come quella di Lecco o quella di domenica contro il Bra. Metterò in campo la formazione migliore per fare risultato, voglio passare il turno perché vincere aiuta a vincere”.

Per la sfida di domani mister Lupo dovrà fare a meno del centrale di difesa Giubilato (infortunato) e, a centrocampo, di capitan Taddei (squalificato). Recupera Videtta. Il Casale è reduce dalla vittoria interna in campionato contro la Fezzanese, mentre ai sedicesimi di Coppa Italia aveva passato il turno eliminando il Pavia.