La Riserva Bianca di Limone Piemonte apre la stagione invernale

Limone Piemonte. Venerdì 30 novembre la stazione sciistica apre i battenti ai propri amici per una giornata di partenza della stagione invernale: Limone White Friday. Lo Staff della bella località cuneese ha predisposto il terreno e le piste affinchè si possa trascorrere una giornata di sci su buona parte delle piste della Riserva Bianca ad un prezzo promozionale. Gli sciatori potranno accedere agli impianti ed alle piste acquistando lo skipass di venerdì 30 a soli 5.00 euro, comprensivi dei 2 euro per il possesso della nuovissima card-skipass (stagionali esclusi).

“Abbiamo aspettato a comunicare la data di prima apertura per predisporre un buon numero di impianti e piste degne ad accogliere le centinaia di fruitori delle nostre strutture – dichiara Nicola Dalmasso, vicepresidente Lift spa – Come nella tradizione di Limone Piemonte e nel segno di indirizzo del nostro gruppo dirigente, vogliamo offrire ai nostri clienti una prima giornata completa dei collegamenti del nostro Comprensorio dando loro la possibilità di spaziare all’interno delle nostre magiche vallate. Troveranno inoltre tutte le partenze operative: Cabinovia dal centro Paese e tutti gli impianti di Quota 1400. Proseguiamo il nostro lavoro con tenacia per perseguire l’obiettivo di rendere sempre più Limone Piemonte un boutique-skiresort moderno ed efficiente”.

Vengono inoltre confermati gratuiti il noleggio della attrezzatura e le scuole di sci, come l’anno scorso. I dettagli delle operatività, delle diverse piste e dei relativi impianti di risalita aperti saranno tempestivamente comunicati sui molteplici canali di comunicazione della Lift.

La Riserva Bianca, inoltre, preparerà per domenica 9 dicembre il grande evento Riserva Bianca Opening Season: una giornata di festa, animazione, divertimento per tutti i gusti e tutte le età in modalità “diffusa”. Saranno allestite 4 location disposte su tutto il comprensorio: arrivo Cabinovia, zona Pancani, zona Limonetto – Frontera, e Quota 1400. Animatori, acrobati, maghi, ballerini, giocolieri, mascotte, e djs saranno i protagonisti e gli intrattenitori di questo grande party

all’interno di tutta la Riserva Bianca.

“Potevamo organizzare un’unica location utile a concentrare tutti i partecipanti della nostra manifestazione di lancio della stagione invernale; abbiamo invece scelto di offrire la possibilità di sciare, di salire in quota e di muoversi tra le piste e gli impianti offrendo e gustando spettacoli tematici tutti differenti – dichiarano Leo Bozzo e Marco Dalmasso, Staff dell’area comunicazione e marketing della Lift spa – sveleremo tutti i dettagli delle singole postazioni e dei temi che le singole postazioni avranno tra qualche giorno”.

Le aperture dal 30 novembre in avanti saranno aggiornate e monitorabili sul sito web www.riservabianca.it.