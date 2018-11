La replica Sanremo al Centro a Sergio Tommasini: “Parole al limite della calunnia”

Sanremo. I consiglieri comunali Adriano Battistotti, Federico Carion, Adriana Cutellè, Giuseppe Faraldi, Franco Formaggini, Alessandro Il Grande, Alessandro Marenco, Giovanna Negro e Alessandro Sindoni, del gruppo consiliare Sanremo al Centro, intervengono per replicare alle parole pronunciate ieri da Sergio Tommasini durante una conferenza stampa:

“Parole vergognose, al limite della calunnia. E’ la prova evidente di un uomo ormai politicamente solo che di fronte alla progressiva perdita di consensi e di adesioni, con il mondo moderato sanremese che rigetta in blocco l’operazione politica Tommasini-Bissolotti, ha perso ormai completamente il controllo, cedendo il passo all’aggressività, all’attacco gratuito, incapace di parlare di sé e dei suoi progetti senza aggredire l’avversario, e dimostrando ancora una volta la sua natura di una persona lontana anni luce dalla statura politica e dalla credibilità personale che un Sindaco dovrebbe avere”.

Il consiglieri comunali Sanremo al Centro danno poi il benvenuto in gruppo al consigliere Antonio Fera: “Siamo particolarmente contenti che il consigliere Fera abbia scelto di aderire al gruppo Sanremo al Centro e che abbia sposato la nostra visione di città. Diamo a lui il benvenuto in gruppo, certi che la sua esperienza potrà essere un valore aggiunto sui tanti progetti a cui si sta dedicando l’amministrazione comunale anche in questi ultimi sei mesi di mandato.

Infine – terminano i consiglieri comunali in una nota congiunta – esprimiamo viva soddisfazione per le recenti adesioni e attestazioni di stima che persone largamente stimate in città, professionisti, commercianti, medici, alcuni dei quali anche con una importante esperienza amministrativa alle spalle, hanno rivolto al Sindaco Alberto Biancheri e al suo progetto politico in vista delle prossime elezioni.

E’ il segno di un mondo produttivo, commerciale, professionale, moderato che non si riconosce in alcuni personaggi e che, al contrario, sposa la visione di città di Alberto Biancheri, chiedendo continuità amministrativa sugli importanti progetti avviati e sulle azioni intraprese in questi anni. Come loro, tante altre persone si stanno avvicinando al nostro progetto, civico e moderato, che all’aggressività, alla propaganda politica e alle ideologie di partito contrappone concretezza, impegno, passione e risultati, nel solco di un unico grande obiettivo: far crescere ancora Sanremo”.