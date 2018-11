La Pallamano Imperia trionfa contro il Cologne Brescia

Imperia. Splendida vittoria domenica pomeriggio per gli U19 maschile della Pallamano Imperia. In un Palasancamillo gremito di tifosi, i ragazzi del presidente Giovanni Martini, hanno travolto i pari età del Cologne Brescia.

L’incontro si è sempre svolto in vantaggio per gli imperiesi, con qualche piccola sbavatura intorno al 20esimo del primo tempo, dove i lombardi cercavano di agguantare il pareggio sul 14-13, ma i padroni di casa, sotto la direzione del mister Emanuele Pappalardo, riprendevano un gioco veloce ed irruente riuscendo ad allungare, finendo la prima frazione di gioco sul 21-16.

Nella ripresa i colognesi, sempre combattivi, provavano ad accorciare le distanze, ma il Team Schiavetti non lasciava spazi agli avversari e con una difesa ancora più attenta, mostrando buon gioco e notevoli azioni da gol, terminava l’incontro vincendo 39-30.

“Oggi, a differenza di domenica scorsa con il Cassano, avevamo quasi tutta la rosa dei giocatori a disposizione e i risultati non si sono fatti attendere – commenta il mister – il gruppo è compatto e quando entra in campo convinto può mettere in difficoltà chiunque, deve proseguire con impegno e volontà per poter continuare a raccogliere successi come quello di oggi”.

Domenica prossima un’altra trasferta insidiosa a Gallarate sul campo del Crenna attende la compagine imperiese, che dovrà purtroppo fare a meno del centrale Andrea Lurgio, infortunatosi durante l’incontro, costretto per almeno quindici giorni a riposo per una brutta distorsione al ginocchio.

Giocatori scesi in campo:

Andrea De Luca e Raul Madara (portieri), Raul Campuzano (5 reti), Alessandro Cucé (11), Gabriele Decanis (1), Gabriele Garelli (1), Raffaele Iorio (4), Mohamed Lahbyeb (1), Andrea Lurgio (8), Dario Martino, Pietro Tambone (6), Matteo Tucci (2).

Allenatore: Emanuele Pappalardo

Dirigente: Roberto Lurgio