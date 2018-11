La Liguria terza regione per abbandono della scuola nel passaggio medie-superiori

Liguria. Non sono dati rassicuranti quelli che arrivano sul mondo della scuola e dei ragazzi.

Secondo un’indagine condotta dal Miur, la Liguria è la terza regione in Italia per abbandonato della scuola nel passaggio che dalle medie conduce alle superiori. In un momento di transizione importante, i ragazzi decidono troppo spesso di mollare la presa, preferendo dedicarsi ad una professione lavorativa piuttosto che proseguire il proprio percorso di studi, segno di una scarsa motivazione e di uno scarso interessamento da parte della famiglia.

I dati 2018 dell’Istat, istituto nazionale di statistica, evidenziano che per quanto riguarda invece l’abbandono scolastico in generale, la Liguria si posiziona al nono posto con una percentuale del 13,3%, preceduta da Basilicata, provincia autonoma di Bolzano, Valle d’Aosta, Calabria, Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna, regione in cui si registra il dato peggiore con una percentuale di abbandono pari al 21,2%.

La media nazionale si attesta al 14% e dunque la Liguria può in parte “tirare un sospiro di sollievo”, essendo al di sotto di tale dato, seppur non di molto.