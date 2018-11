La Liguria si accende per le feste natalizie: le iniziative in provincia di Imperia

Imperia. Genova e la Liguria si accendono per le feste natalizie. Quest’anno sarà il linguaggio della luce a caratterizzare il Natale genovese, unendo le due parti della città che sono state separate dal crollo di Ponte Morandi: tantissime le iniziative per le festività con “Accendiamo le feste”, un fitto calendario di eventi che copre l’intero mese di dicembre e che si concluderà con uno spettacolare Capodanno.

L’atmosfera natalizia si sentirà anche nella provincia di Imperia, sono tante le città e i paesi che hanno organizzato diversi eventi per animare le feste. Ecco gli appuntamenti:

Bordighera

– sabato 1 dicembre, alle 21: Palazzo del Parco, 15esima Rassegna Cori…sotto le Stelle, una serata all’insegna del canto corale dove saranno proposti repertori di genere musicale vario;

– da sabato 8 dicembre, negli orari di apertura del Mercato coperto: Grande Presepe di Natale, a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti;

– da sabato 8 dicembre presso lo Sportello Informazioni Turistiche, sarà posizionata una grande Buca delle Lettere per ricevere le letterine, corredate dai disegni natalizi, che i bimbi scriveranno a Babbo Natale. I disegni e le letterine più originali saranno premiate nell’ambito della Befana Bordigotta domenica 6 gennaio, alle 16, Giardini del Palazzo del Palazzo del Parco (in caso di maltempo la premiazione avrà luogo in Sala Rossa);

– sabato 8 e domenica 9 dicembre alle 8-20: mercatino di Natale a cura dell’Associazione U Risveiu Burdigotu. Bancarelle di prodotti tipici ed artigianali e vendita di caldarroste;

– sabato 8 e domenica 9 dicembre. Alle 10-22: Chiesa Anglicana, U Descu de Natâle, Le tradizioni e i sapori delle feste con presentazioni librarie, eventi di carattere gastronomico, proiezioni e intrattenimenti musicali;

– da domenica 9 dicembre a domenica 13 gennaio, alle 10-18: Borghetto San Nicolò, XIX edizione dei Presepi…sotto le Stelle. (Domenica 13 gennaio, ore 15.00: premiazione di tutti i presepi);

– giovedì 13 dicembre, alle 9.30-11.00: Palazzo del Parco, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo presenta Voci del Natale: musiche e canti natalizi. (si ripete il 14 dicembre);

– domenica 16 dicembre, alle 9-19: Centro cittadino BordiChristmas 2018, organizzata dalla Confcommercio di Bordighera che, per l’occasione, diventerà la grande isola del Natale con chiusura al traffico veicolare della città. Una giornata dedicata allo shopping natalizio, ricca di eventi rivolti ai bambini e agli adulti con spettacoli di animazione e

giocoleria, cori gospel, mercatini di Natale e prelibatezze natalizie;

– martedì 18 dicembre, alle 20.30: Chiesa Anglicana, concerto con canti e musiche dal titolo

Aspettando il Natale;

- giovedì 20 dicembre, alle 17: Palazzo del Parco, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo presenta Canti della tradizione natalizia;

- lunedì 24 dicembre, alle 15.30: Centro Città, Concerto in forma itinerante con musiche del repertorio popolare e natalizio a cura della Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera;

– lunedì 24 dicembre, alle 17: Centro Sub Riviera dei Fiori, arriva Babbo Natale Sub dal mare e porta caramelle e cioccolata calda a tutti i bambini;

– lunedì 24 dicembre, alle 17: Piazza Padre Giacomo Viale – Bordighera Alta, accensione Foegu du Bambin con distribuzione di cioccolata calda e dolcetti al termine della Messa di Mezzanotte;

– da lunedì 24 dicembre a domenica 6 gennaio: Sasso di Bordighera, Sagrato della Chiesa dei Santi Pietro Paolo, accensione del tradizionale fuoco natalizio. La sera del ventiquattro, distribuzione di salsicciotti e cioccolata calda all’uscita della Santa Messa di Mezzanotte;

- venerdì 28 dicembre, alle 17: Palazzo del Parco, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo presenta Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi;

- venerdì 28 dicembre, alle 21: Concerto della Corale Monte Caggio con canti tradizionali natalizi religiosi, popolari italiani e internazionali, insieme ad altre canzoni tradizionali folkloristiche dialettali, italiane e internazionali, sia in versione polifonica che accompagnate dalle fisarmoniche;

– martedì 1 gennaio, alle 17.30: Palazzo del Parco, Inaugurazione del 34° Inverno Musicale – Concerto di Capodanno “L’Orchestra si diverte”;

– sabato 5 gennaio, alle 18: Palazzo del Parco, Note per il nuovo anno. Concerto della Banda Musicale Borghetto S. Nicolò, Città di Bordighera con musiche tradizionali, originali e trascrizioni per iniziare l'anno nel migliore dei modi;

- domenica 6 gennaio, 8-19: Lungomare Argentina, Bordighera, Città d’Arte, Mostra Mercato di Antiquariato e Collezionismo;

– domenica 6 gennaio, alle 9-20: Centro Città, La Befana Bordigotta con distribuzione gratuita di bevande e dolciumi con interventi musicali e attrazioni per i bambini.

Ceriana

– lunedì 24 dicembre: dopo la S.S. Messa il Gruppo Alpini di Ceriana offre cioccolata caldo, vin brûlé e panettone.

Cervo

– venerdì 7 dicembre, alle 21: Oratorio Santa Caterina, “Cervo: a… mare la musica”, concerto jazz dedicato alle donne;

- sabato 8 dicembre, alle 17: Vie cittadine/Borgo/Oratorio Santa Caterina, “…seguendo la stella”, inaugurazione esposizione/concorso presepi di Cervo;

– domenica 9 dicembre, alle 10: Fondo Via alla Foce/Parco del Ciapà, “Trail del ciapa'”, gara podistica non competitiva di 10 km, camminata al Parco del Ciapà di 5 km, concorso fotografico per bambini;

– domenica 23 dicembre, alle 10: Parcheggio Ex Stazione Ferroviaria/Piazza Castello/Vie del Borgo, “Babbo Natale arriva in 500”, sfilata delle FIAT 500 addobbate a tema natalizio;

– lunedì 24 dicembre, alle 21: Piazza dei Corallini, “Presepe vivente” ambientazione e rappresentazione delle Natività, musica con cornamusa e canti popolari, cioccolata e vin brulè;

- domenica 30 dicembre, alle 14.30-19.30: “Natale d'autri tempi”, percorso presepiale- gastronomico-musica itinerante;

– domenica 6 gennaio, alle 16: Oratorio Santa Caterina, “…Seguendo la stella”, premiazione concorso presepi più votati.

Ospedaletti

- giovedì 20 dicembre, alle 17: Biblioteca Civica, “Arriva Babbo Natale” con le sue favole e i suoi dolci;

– sabato 22 dicembre, alle 17: La Piccola, “Songs for Christmas” concerto degli allievi dell’Accademia Musicale di Ospedaletti di Roberto Blasi;

– mercoledì 26 dicembre, alle 21: La Piccola, “Note di festa” Concerto della Banda Musicale Santa Cecilia di Badalucco diretta dal Maestro Stefano Bianchi;

- venerdì 28 dicembre, alle 16: Piazza IV Novembre, “Concerto Natalizio” della Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia diretta dal maestro Franco Cocco;

– domenica 30 dicembre, alle 16: Piazza IV Novembre, Concerto Gospel “Per vivere insieme la gioia e la magia del Natale e… non solo” con la Family Band Gospel Choir di Vallecrosia;

– lunedì 31 dicembre, alle 16: Piazza Sant’Erasmo, “Ti saluto 2018” Distribuzione cioccolata calda a cura de U Descu Spiaretè Comitato Circuito di Ospedaletti.

- lunedì 1 gennaio, alle 11: Piazza Europa, “Festa della Rosa”; ore 16.00: La Piccola, “Danzar con.. Tè” pomeriggio con degustazioni di tè”;

– da mercoledì 2 a venerdì 11 gennaio, ore 8.30-13.00 (lunedì e giovedì anche 15.00-17.00, escluso sabato e domenica): Biblioteca Civica, “Scorci in bianco e nero” mostra di disegni a china della pittrice Clara Alovisi;

– mercoledì 2 gennaio, alle 11: Spiaggia antistante palazzo comunale, 13° Cimento invernale “Il primo tuffo dell'anno” presenta Agostino Orsino a cura de U Descu Spiaretè Comitato Circuito di Ospedaletti;

– giovedì 3 gennaio, alle 15-17: Biblioteca Civica, “Aspettando la Befana” letture ad alta voce e laboratorio creativo per i più piccoli;

– venerdì 4 gennaio, alle 21: La Piccola, “La Casa di Bernarda Alba” spettacolo teatrale in tre atti organizzazione Accademia delle Muse di Bordighera;

- sabato 5 gennaio, alle 21: La Piccola, “Dona Flor e i suoi due mariti”, concerto con il Teatro dell’Albero Loredana de Flaviis, Franco la Sacra, Paolo Paolino e il Duo in Fabula;

– domenica 6 gennaio, alle 15: La Piccola, “La dolce Befana” incontro della Befana; alle 16: La Piccola, “Ispezione scolastica” del Gruppo Nasciui pe Rie;

- lunedì 7 gennaio, alle 16.30: Biblioteca Civica, Presentazione del libro “Brando” di Gabriella Ledda Spada a cura della Libreria Amicolibro di Bordighera.

Taggia

- sabato 15 dicembre, alle 10-18: Via Boselli e Via Magellano (Arma di Taggia): “Natale a Villa Boselli” – V^ edizione, spettacoli di magia, intrattenimenti musicali, laboratori creativi, trucca bimbi, bolle di sapone. Uno spazio sarà dedicato al mercatino natalizio;

– sabato 22 dicembre, alle 21.15: Piazza Gastaldi, concerto di Natale.

Vallebona

- domenica 23 dicembre, alle 15: Palazzo comunale, tombola della comunità e consegna dei dolcetti ai saggi del Paese (ultra ottantenni) e ai nuovi nati 2018;

- lunedì 24 dicembre nel pomeriggio: centro Storico, arrivo di Babbo Natale per i più piccini nella piazza dove nello stesso giorno viene accesso un grande falò chiamato “foegu du bambin”, tradizione che si tramanda da generazioni nei cittadini di Vallebona che mantengono sempre vivo questo grande fuoco fino alla fine delle feste (6 gennaio), quando a mezzanotte in punto viene bruciata la befana in segno scaramantico di un buon inizio anno;

– venerdì 28 dicembre, alle 21.: Oratorio della Natività di Maria, Concerto banda

musicale.

Vallecrosia

– domenica 9 dicembre, alle 16: Sala Polivalente comunale, concerto vocale e musicale “Natale nel Mondo” del Duo Albory;

– venerdì 14 dicembre, alle 17.30: Sala Polivalente comunale, presentazione del libro: “Sulle tracce dei Catari” di Graziano Consiglieri, presentato da Salvatore La Mendola;

– sabato 15 dicembre, alle 20.45: Teatro Parrocchia di San Rocco, Concerto Natalizio Gospel a cura della Family Band Gospel Choir;

– mercoledì 19 dicembre, alle 11: Teatro Parrocchia San Rocco, spettacolo “Festival delle abilità al plurale” a cura dei giovani della SPES Auser;

– dalle 16.30: nuova palestra complesso scolastico Andrea Doria, torneo minibasket “Aspettando il Natale” a cura delle Scuole basket Riviera dei Fiori.

- venerdì 21 dicembre, alle 17.30: Sala Polivalente comunale, presentazione del libro: “La carta del burro” di Paola Maccario, presentata da Corrado Ramella;

– sabato 22, domenica 23, lunedì 24 dicembre, dalle 10 alle 18: Pista di pattinaggio solettone sud di via C. Colombo, “Villaggio natalizio – parco giochi gonfiabili” a cura dell’Associazione La Mia Città in collaborazione con la Consulta delle Associazioni di Vallecrosia;

- sabato 22 dicembre, alle 15.15: Centro Sociale di Vallecrosia Alta, “Auguri dell’Amministrazione” con brindisi;

– domenica 23 dicembre, alle 15.15: sala Polivalente comunale, auguri dell’Amministrazione con saggio dei giovani artisti Associazione Musicale G.B. Pergolesi e brindisi finale;

– mercoledì 26 dicembre, alle 20.45: Chiesa S. Maria Ausiliatrice, concerto delle corali cittadine “Puer Natus” seguirà cioccolata calda per tutti;

– venerdì 28 dicembre, alle 20.45: Piazza del Popolo in Vallecrosia alta, “Concerto gospel davanti al fuoco”, a cura a cura della Family Band Gospel Choir;

– domenica 30 dicembre, alle 16: Sala Polivalente comunale, concerto della pianista Veronica Rudian;

– giovedì 3 gennaio, alle 20.45: Piazza del Popolo in Vallecrosia alta, “Coro alpino”, a cura dell’Associazione Nazionale Alpini;

- venerdì 4 gennaio, alle 17.30: Sala Polivalente comunale, presentazione del libro “Il Passo della Morte…” di Enzo Barnabà e Viviana Trentin, con esposizione dei quadri originali;

– sabato 5 gennaio, alle 20.45: Sala Polivalente comunale, spettacolo teatrale “Streghe, tarocchi e…” a cura della Compagnia Teatro 2000;

– domenica 6 gennaio, dalle 9.30: Campo Zaccari di Via Braie, Torneo giovanile di calcio a cura dell’U.S. Don Bosco.