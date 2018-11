La Gradinata Nord Sanremo organizza un pullman per la partita Sestri Levante-Sanremese

Sanremo. La Gradinata Nord Sanremo organizza un pullman per la trasferta di domenica prossima in quel di Sestri Levante.

La partenza è fissata per le 10:45 davanti allo Stadio Comunale. Prezzo del viaggio € 20,00 mentre quello del biglietto dell’incontro è di € 10,00. Chi fosse interessato può rivolgersi al Museo della Sanremese presso lo Stadio Comunale tutti i giorni dalle 17:15 alle 19:15.

“Conviene affrettarsi perché i posti vanno ad esaurirsi e i giorni per iscriversi sono pochi. Continuiamo a far sentire il nostro amore a questi ragazzi che ci stanno ripagando con grandi prestazioni. Chi ha a cuore i colori biancazzurri non deve mancare. Forza sempre Sanre!!” – fa sapere la Gradinata Nord Sanremo.