La Blue Ponente Basket esce sconfitta dalla terza giornata contro il Pgs Auxilium Genova

Diano Marina. Esce sconfitta la Blue Ponente Basket dalla terza giornata di andata della prima fase di Serie C femminile, al termine di una partita altalenante, ma in equilibrio.

La squadra guidata dal duo Colomba-Sasso parte forte, giocando ad altissimo ritmo e spesso in contropiede, come forse mai finora aveva fatto. Ne scaturisce un 4-12 che costringe le padrone di casa al timeout. Al rientro le genovesi tirano fuori gli artigli, aumentando l’intensità di gioco e rosicchiando qualche punto. Il primo quarto si chiude sul 16-20.

Sarà il secondo quarto quello che risulterà fatale: l’Auxilium inizia a trovare il canestro con regolarità, mentre le dianesi perdono completamente il ritmo in attacco. Si va al riposo lungo sotto di ben 11 lunghezze (35-24).

Nel terzo quarto la situazione cambia: le ponentine iniziano nuovamente a macinare gioco e a difendere bene. L’avvio dell’ultimo periodo vede le padrone di casa sopra di 5 lunghezze. Ultimi 10 minuti molto avvincenti, con le giovanissime ponentine che ci provano in tutti i modi, arrivando anche sotto di 2 a tre minuti dal termine.

Un 2+1 delle genovesi ad un minuto e mezzo dal termine aumenta nuovamente la distanza a 5 punti e non ci sarà più nulla da fare: la partita si chiuderà sul 56-49, col forte rammarico di dover rimpiangere blackout troppo lunghi. Da salvare e mettere da parte la buona reazione mostrata nella seconda metà della gara, bagaglio importante per il prosieguo di stagione.

Sabato 10/11/18 – Ore 21.00 – PalAuxilium – Via Cagliari – Genova

PGS Auxilium Genova – Blue Ponente Basket 56-49 (16-20, 19-4, 10-16, 11-9)

Blue Ponetne: Zagari G. 12, Lia G. 9, Cotterchio A. 8, Manzella M. 8, Olivari M. 6, Cordero L. (K) 4, Bagalà M. 2, Boutaib A., Cutrì G., Fresco C., Grisi M., Merano C. – All.: Colomba A., Sasso E.