Imperia. “La bellezza ce l’hai nel sangue!”. Con questo slogan, per la prima volta la Fidas (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue) partecipa a Miss Inverno 2018, la terza edizione del concorso inventato dal patron Luca Valentini nel 2016 e che per la prima volta arriverà a Imperia, ospitato nel magnifico Centro Congressi della Camera di Commercio della città domenica 9 dicembre dalle 21.

Miss Inverno è l’unico concorso di bellezza che si svolge nel periodo invernale e dopo il successo ottenuto ad Albenga con la prima edizione e ad Andora con la seconda, si appresta ad eleggere quest’anno la reginetta dell’inverno che sarà scelta da una giuria qualificata tra le 30 partecipanti in gara.

Tre le sfilate previste, la prima casual, la seconda in abito elegante e la terza in abbigliamento natalizio intervallate da vari ospiti e artisti che si esibiranno davanti al pubblico dell’Auditorium, tra loro, la giovane promessa della musica India Giordano e l’affermata cantautrice ligure Chiara Ragnini, super ospite della serata, mentre tutte le aspiranti Miss indosseranno durante la giornata del 9 dicembre in cui sarà possibile incontrarle a Diano Marina per l’aperitivo di benvenuto presso il Nelson’s Caffé, la maglietta ufficiale del concorso realizzata per questa edizione proprio dalla Fidas. Quattro le città e le province coinvolte quest’anno dal concorso, oltre a due regioni, e i 22 comuni di provenienza delle partecipanti.

Ma personale e operatori Fidas saranno presenti anche la sera del 9 dicembre dentro e fuori l’Auditorium imperiese per presentare la nuovissima autoemoteca (all’acquisto della quale chiunque, volendo, potrà contribuire liberamente), e ricordare l’importanza del contributo dato dai tanti donatori, e del lavoro svolto dai numerosi volontari della federazione.

Acconciature Fiorella Schiavinato, Diversamente Parrucchieri Imperia con Team Matrix Liguria, trucco Carol Ramos di Savona, abbigliamento Target, Albenga, audio e luci Paolo Bianco, accoglienza, shooting pre concorso e trasferimenti, MoMart Guest House di Andora (Main sponsor). Conducono Luca Valentini e Selene Coccato. L’ingresso all’auditorium sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.