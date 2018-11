Italia-Francia, Alessandro Campagna della Rari Nantes Imperia: “E’ il mio debutto ufficiale alla Cascione”

Imperia. Il CT Alessandro Campagna ha parlato, in esclusiva per Rari Nantes Imperia, del prossimo impegno Italia-Francia di Europa Cup, che si terrà alla piscina Cascione il prossimo 13 novembre alle 20.

L’allenatore del Settebello ha parlato della città: “Ho il ricordo di una piscina bellissima e di un pubblico caldo, vicino alla Nazionale. Penso che, ancora una volta, gli imperiesi risponderanno con grossa partecipazione a questo evento. Perché Imperia vive ed ha fame di pallanuoto. E’ il mio debutto ufficiale alla Cascione perché non ho mai giocato ne da atleta ne da tecnico ma avevo svolto parecchi raduni ed allenamenti con le varie rappresentative”.

L’Europa Cup è un torneo nuovo e Campagna commenta: “E’ una competizione importante perché potrebbe darci l’accesso alla World League. Questa è una via per arrivare alle Olimpiadi. In generale, è un torneo che serve per tastare il polso della squadra e provare gli atleti che si sono messi in luce con i loro club”.

E sulla sfida contro la Francia? “Sono una buona squadra: giovane ed all’inizio di un percorso. A Barcellona, hanno mostrato prestazioni di valore ed è per questo che dovremo rimanere molto concentrati e non sottovalutare l’avversario. La Francia si sta preparando per arrivare al meglio all’Olimpiade in casa, Parigi 2024″.