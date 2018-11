Invio di forze dell’ordine nell’Imperiese, il plauso di Tommasini agli onorevoli Di Muro e Mulè

Sanremo. “Agli onorevoli Giorgio Mulè e Flavio Di Muro - scrive il candidato sindaco Sergio Tommasini – va il mio personale ringraziamento per aver sollecitato il governo nell’invio di rinforzi per le forze dell’ordine in città che in provincia.

La sicurezza è un elemento fondamentale per la nostra vita sociale, ed uno degli obiettivi primari di tutta la coalizione di centro destra che troverà ampio spazio nel programma elettorale. Ma soprattutto – conclude il candidato sindaco del Gruppo dei 100, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – questa è la dimostrazione che il centro destra ascolta le esigenze ed i bisogni dei cittadini ma soprattutto sta rimediando ai tanti errori della sinistra che ha mal governato il paese (e Sanremo) negli ultimi anni”.