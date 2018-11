Inizio di campionato “pirotecnico” per la NLP Grafiche Amadeo Sanremo in Serie C maschile

Sanremo. L’inizio di stagione dei campionati regionali ha rappresentato una partenza “pirotecnica” per la Nuova Lega Pallavolo Sanremo: la novità dell’anno è stata l’avvio di una collaborazione tra le due Società di riferimento del panorama agonistico della pallavolo matuziana, la NLP e il Riviera Volley Sanremo, con l’unione delle forze per quanto riguarda la squadra partecipante al campionato di Serie C maschile, la NLP Grafiche Amadeo.

La formazione allenata da Massimiliano Ciogli, affiancato da Paolo Balbo, è formata dai ragazzi under 20 provenienti dal vivaio della NLP e da alcuni ragazzi più “esperti” della Società giallonera; questo mix ha portato già nelle prime due giornate di campionato ad un inizio molto interessante: l’esordio in casa con lo Zephyr Trading La Spezia ha rappresentato un piccolo passo falso per i “giallonerobiancazzurri”, che hanno dovuto cedere per 1-3 (25/23, 12/25, 17/25, 15/25) agli spezzini, ma non senza lottare.

Dopo un brillante e combattuto primo set, l’equilibrio è stato interrotto dal serio infortunio alla spalla patito trai padroni di casa da David Badalotti, costretto ad abbandonare il campo; i ragazzi di Ciogli pur scossi hanno comunque lottato e messo in campo tutto ciò che avevano per tener testa agli avversari e nonostante la sconfitta le indicazioni che sono emerse dal complesso della partita sono state comunque positive.

I frutti del lavoro si sono infatti cominciati a vedere proprio domenica in trasferta a Finale Ligure, un’esaltante vittoria per 3-1 (25/22, 25/21, 23/25, 28/26), al termine di una partita lottata fino all’ultimo punto in tutti i parziali che ha scatenato ancora di più l’entusiasmo dei ragazzi e del coach, per il quale è stata “una partita top, gestita come se fossero tutti giocatori esperti, una bella prestazione che tutto sommato si può forse definire inaspettata per il fatto di essere ancora ad inizio campionato, ma la cosa più importante è il margine di miglioramento enorme che emerge da prestazioni di questo genere”.

La NLP Grafiche Amadeo scenderà nuovamente in campo per la terza giornata di campionato sabato prossimo (21.00), in casa con il 3 Stelle Villaggio Chiavari al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori di Bussana, che da quest’anno è diventato il campo di casa della squadra matuziana.