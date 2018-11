Incremento personale in provincia di Imperia, l’ADP chiede un ulteriore sforzo al Governo e al Ministro dell’Interno

Imperia. “Stiamo in questi giorni partecipando con impegno a diverse riunioni con il segretario all’Interno On. Molteni sulla riorganizzazione delle Questure e dei Commissariati e il nostro impegno in tal senso è stato chiaro in riferimento agli organici delle Questure ma soprattutto dei Commissariati. Il dato deve tener conto delle analisi dei flussi di lavoro delle singole realtà territoriali, dell’analisi dei reati e della popolazione sia residente sia quella che si amplifica nel periodo estivo - scrive il sindacato Autonomi di polizia (ADP).

Hanno destato certamente stupore le parole del Ministro dell’Interno Salvini sull’incremento degli agenti in provincia di Imperia in questi giorni ma gli stessi erano numeri già pubblicati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ad inizio anno e quindi conosciuti. Tra dicembre e febbraio ci sarà un incremento di 21 unità a fronte dei 16 previsti, questa la minima differenza dichiarata dal Ministro.

Il Segretario Generale dell’ADP, Maiorana, però intende precisare alcuni punti importanti onde evitare una non corretta lettura. La provincia di Imperia è sott’organico poiché quest’ultimo si riferisce ancora a dati di oltre trent’anni fa quando non esisteva ad esempio il problema immigrazione o del terrorismo e che impegna numerosi uomini in divisa.

Certamente l’ADP sarà vigile poiché all’incremento di 21 unità non dovrà poi essere decurtato quello delle mancate aggregazioni di personale a Ventimiglia e in tal senso notizie ministeriali probabilmente ci portano su questa strada. Chiederemo al Ministro Salvini, che è sempre stato di parola, un impegno chiaro e non un giochetto di numeri.

La nostra attenzione va certamente al Comm.to di Sanremo, non a caso nel mese di giugno di quest’anno una nostra nota inviata al Sig. Questore di Imperia e all’Ufficio Rapporti Sindacali del Viminale poneva l’attenzione per un rafforzamento del presidio di Polizia in una città, che inutile ribadirlo, è sotto i riflettori e che durante il periodo estivo triplica la popolazione da 70 mila a oltre 200 mila.

I vertici della Questura durante la visita del Segretario Generale Maiorana, con l’apporto del Segretario Provinciale De Mattia e del Segretario Regionale Semeria, avvenuta alcuni mesi fa, hanno promesso “attenzione” nei confronti del Comm.to Sanremese proprio con l’arrivo più corposo di personale che avverrà a febbraio e noi, aggiunge ancora Maiorana saremo pronti a ricordarlo”.