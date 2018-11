Incidente sull’Autofiori, camion tampona auto e la ribalta

San Lorenzo al Mare. E’ di due mezzi coinvolti ed un’auto semidistrutta il bilancio dell’incidente occorso verso le 17.15 sulla A10 Autofiori.

Un camion, che viaggiava in direzione Ventimiglia, per cause da stabilire, ha tamponato un’auto al chilometro 110. La vettura, dopo l’impatto, si è ribaltata.

Ci sarebbero due feriti, non gravi, che al momento dell’arrivo dei soccorritori erano già usciti dal mezzo con le proprie gambe. Sul posto intervengono i vigili del fuoco e il 118 con automedica e due ambulanz