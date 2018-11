Incassi ancora in calo al Casinò: ottobre chiude a -8,8%, ma il terzo trimestre è in utile

Sanremo. L’andamento del mese di ottobre evidenzia una buona tenuta del Gioco elettromeccanico che chiude positivamente il mese. Dal canto loro, Poker Room e Fair Roulette hanno realizzato un soddisfacente aumento percentuale, che purtroppo non bilancia la flessione della Roulette Francese che continua a favorire i giocatori, tanto da segnare un ulteriore regresso rispetto al 2017.

Soddisfazioni giungono dal gioco online, che, seppure non favorito dalle recenti innovazioni legislative che ne limitano l’attività promozionale, si è ritagliato un posto di rilievo nel mercato dell’intrattenimento in rete.

Complessivamente il mese di ottobre, ha registrato un introito di 2,77 milioni (-8,8% rispetto al 2017), che porta il consultivo dei primi dieci mesi del 2018 a 35,78 milioni (in calo di 2 milioni). Risultati che rispecchiano solo in parte l’impegno profuso e le strategie attuate dall’azienda per ampliare la sua offerta, cercando di interessare nuovi visitatori, soddisfacendo al contempo le aspettative degli ospiti più assidui. Ad ottobre si registra la positiva chiusura mensile per la Fair Roulette,che mostra risultati dissonanti rispetto alla versione francese del gioco.

Bilancio in attivo per la Poker Room, che chiude il decimo mese dell’anno con un introito complessivo pari a 1,37 milioni (+21,8%). Merito anche dei tornei, sempre appassionanti, che registrano assidue presenze (nell’anno l’incremento sfiora il 50%). Performance consolidata per le Slot machines che nel mese di ottobre hanno incassato 2,47 milioni (+1,73%) pur avendo distribuito premi per importi superiori a 4.999 per complessivi 412.000 euro.

L’introito complessivo dell’anno raggiunge così quota 28,93 milioni, pressoché in linea con lo stesso periodo del 2017, testimoniando l’apprezzamento degli appassionati del settore, che apprezzano l’offerta tecnologica dei giochi proposti, che sono tra i più moderni e divertenti e pertanto in grado di coinvolgere e di soddisfare le più diverse ed esigenti aspettative d’intrattenimento.

Commenta Casinò Spa: “Registriamo segnali solo parzialmente rispondenti all’impegno profuso per concludere nel modo migliore possibile questo 2018, le cui criticità – dovute anche ad una non facile congiuntura nazionale, alla quale vanno peraltro aggiunti alcuni interventi legislativi che limitano le attività promozionali correlate al gioco – erano già evidenti nei primi trimestri. Per questo si è costantemente monitorato ogni comparto, apportando, mese dopo mese, i correttivi ritenuti più adeguati. Nel settore del Gioco lavorato si opera per migliorare ulteriormente l’accoglienza e quindi soddisfare al meglio le aspettative degli ospiti, mentre sono allo studio nuove iniziative per potenziare l’appeal aziendale e attrarre nuovi visitatori. I risultati dell’’area slot riaffermano il gradimento da parte di una clientela variegata che apprezza trovare, settimana dopo settimana, modelli tecnologicamente accattivanti, provenienti da aziende leader a livello mondiale. Questa offerta di intrattenimento vede il Casinò fortemente competitivo e caratterizzato come polo d’intrattenimento grazie anche ad un calendario eventi Vip sempre più di spessore“.

“Nonostante le difficoltà di un mercato fortemente concorrenziale e una parte finale del mese caratterizzata da condizioni meteorologiche estremamente avverse, l’Azienda mantiene il proprio impegno per rispettare gli obiettivi prefissati, stesso continuando ad assicurare’ il proprio supporto in campo turistico e culturale alla Città e al suo comprensorio. La solidità patrimoniale della società, conseguente ad una attenta gestione aziendale , costituisce lo strumento cardine per assicurare l’equilibrio economico e finanziario anche in questi periodi di risultati avversi per quanto attiene ai soli introiti, obiettivo perseguito mediante ponderati investimenti ed una attenta ottimizzazione delle risorse; scelte che permettono di proseguire il processo di sviluppo. In questa ottica verranno proposti eventi esclusivi per caratterizzare gli ultimi due mesi dell’anno mediante spettacoli Vip, una stagione teatrale di qualità, un Capodanno d’eccezione sia nelle nostre sale che in piazza a fianco del Comune attraverso il concerto dei The Kolors. Riaffermiamo così il nostro forte impegno per raggiungere, nonostante una congiuntura certamente non favorevole un risultato che sia commisurato al grande impegno di tutta la squadra Casinò“.