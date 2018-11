Sanremo. Questa mattina il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato, nei giardini di Corso Mombello, all’inaugurazione del monumento ai Paracadutisti d’Italia insieme alle autorità locali. La cerimonia, organizzata dalla sezione provinciale di Imperia e Sanremo dell’omonima associazione, rientra fra le manifestazioni organizzate in occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale.

«Grazie a iniziative come quella odierna – ha dichiarato il presidente - si mantiene vivo nelle nuove generazioni il sentimento popolare di riconoscenza e di gratitudine per il sacrificio di chi ci ha preceduto. Ed è un sentimento che

diventa pietra proprio per durare nel tempo».

A questo proposito Piana ha ricordato la recente pubblicazione, a cura del Consiglio regionale, di due volumi che contengono i monumenti eretti in ognuno dei Comuni Liguri in memoria dei giovanissimi soldati liguri, morti al fronte durante il primo conflitto mondiale, e le lettere che questi scrissero dal fronte: «Abbiamo celebrato in questi giorni la vittoriosa conclusione della Grande Guerra stringendoci attorno ai tanti monumenti che la pietà popolare innalzò a memoria dei propri caduti, rinnovandone così la gloria. Ognuno rappresenta un frammento di storia locale che compone il quadro più grande dell’epopea italiana”.

“Qui a Sanremo – ha concluso il presidente - il nostro patrimonio monumentale si arricchisce di una testimonianza ulteriore del nostro amore per la Patria».