In due si perdono nei boschi di Gouta. Scatta la macchina dei soccorsi

Pigna. Mobilitazioni di soccorsi per ritrovare due persone di circa 40 anni che si sono perse nei boschi di Gouta. A lanciare l’allarme sono stati proprio i due “dispersi”, che stavano facendo una passeggiata quando si sono resi conto di non riuscire a ritrovare la strada per il ritorno.

Con lo smartphone, i due hanno telefonato al 112. A rispondere sono stati i carabinieri della compagnia di Ventimiglia che hanno chiesto l’attivazione delle ricerche, mobilitando anche Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino. I due giovani sarebbero in buone condizioni.