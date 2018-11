Imprese a scuola di web marketing con CNA, PressComm Tech e Riviera24.it

Sanremo. Ieri sera ha preso avvio con grande successo il corso di web marketing organizzato da CNA Imperia in collaborazione a PressComm Tech e Riviera24.it.

Il corso, che si è tenuto nella sede sanremese di CNA, ha l’obiettivo di far comprendere il web e le sue dinamiche in continua evoluzione, sfruttandone le grandi potenzialità e opportunità e di disegnare le migliori strategie per aumentare il fatturato aziendale e sviluppare l’acquisizione di nuovi clienti. Il taglio è pratico ed immediatamente operativo.

Il percorso formativo sull’uso dei social e su come impostare una campagna di promozione efficace sul web è articolato in quattro serate. Con la preziosa partecipazione in qualità di docente di Moreno Chirichiello, affermato consulente esperto di web marketing , affronta i seguenti contenuti: redigere un corretto piano di investimento pubblicitario su Internet e con i social; analisi dei costi/risultati, interpretare i costi e i risultati di ogni singola campagna promozionale; il lancio di un evento o di un prodotto tramite la stesura di una press release efficace; elementi base di visual design; tecniche e strumenti operativi di promozione a basso costo (banner, programmi di affiliazione); Twitter, Facebook, Instagram e Google Place, loro caratteristiche distintive anche in base al target; e PPC (Pay Per Click), cos’è e come funziona.

Da una indagine svolta da CNA su un campione di oltre 3mila imprese è emerso che soltanto il 60% delle micro imprese italiane ha un proprio sito web e soltanto il 13% vende online: dati che fanno emergere ancora oggi l’evidente gap digitale tra le imprese italiane e i competitor europei.

“Il corso intende offrire importanti spunti e fornire indicazioni e suggerimenti per aiutare le piccole imprese associate a meglio posizionarsi nel mondo del web – afferma Luciano Vazzano - segretario territoriale CNA Imperia -. Le nostre realtà imprenditoriali vivono in un ecosistema produttivo e di servizi che, attraverso la tecnologia e le piattaforme, produce cambiamenti continui: nessuna categoria è esclusa! Nasce spontanea la necessità, non sempre percepita, che il tessuto imprenditoriale si tenga al passo, orientandosi verso modelli di business, in cui il digitale e la efficace comunicazione 4.0 rappresentino il centro”, conclude Vazzano.

I prossimi incontri si terranno il 3, il 10 e il 17 dicembre, dalle 18.30 alle 22.30 presso la sede CNA di Sanremo (via Bartolomeo Asquasciati 12 – piazza Colombo).

Per ulteriori informazioni o per confermare la partecipazione ai prossimi appuntamenti, è possibile contattare CNA Imperia al nr. 0184/500309 o inviare una mail a segreteria@im.cna.it