Imperia, tutto è pronto per i prossimi appuntamenti di “Aspettando il Centenario”

Imperia. Prosegue il programma di “Aspettando il Centenario”, l’iniziativa voluta dal sindaco Claudio Scajola per celebrare l’anniversario di Imperia. Oggi, 17 novembre, alle 17, nella splendida cornice di Villa Faravelli si terrà un concerto-conferenza sulla figura del compositore Gaetano Amadeo, a cura del Centro Studi Musicali “Gaetano Amadeo” – associazione culturale “Le Muse”.

Domani, 18 novembre, dalle 14.30 alle 17.30, in calata Anselmi, si svolgerà “Il più veloce di Imperia”, corsa di 100 metri piani non competitiva, da 3 a 100 anni. Sono previsti premi per le famiglie partecipanti. L’evento è a cura dell’U.S. Sportiva Maurina.

Sempre domani, alle ore 20.30, presso l’Oratorio di San Pietro al Parasio è prevista la conferenza dal titolo “La Confraternita di San Pietro incontra Imperia”, a cura della Confraternita di San Pietro Apostolo.