Imperia, straniero ubriaco fermato due volte in un giorno

Imperia. I carabinieri hanno arrestato Y.H., 38enne marocchino, irregolare, colto nella flagranza di furto su auto: vicenda paradossale, perché i militari erano già intervenuti sull’individuo, trovato ubriaco nel pomeriggio in Piazza Dante.

Smaltita l’alterazione, poche ore dopo, gli stessi militari lo hanno, appunto, arrestato per il furto di un’autoradio in Via Caduti del Lavoro (dove, peraltro, aveva già infranto i vetri di altri tre veicoli).