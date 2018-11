Imperia. Grande partecipazione in calata Anselmi nel pomeriggio di oggi per la “sfida” sui 100 metri piani per laureare “il più veloce di Imperia”.

Il simpatico evento era non competitivo e potevano partecipare tutti dai 3 ai 100 anni di età.



di 5 Galleria fotografica Il più veloce di Imperia









Ai partecipanti consegnato un attestato.