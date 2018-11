Imperia. E’ a Lussemburgo l’ultimo salone d’arte contemporanea del 2018 per Serenella Sossi: Luxembourg Art Fair dal 6 al 9 dicembre con Monteoliveto Gallery stand 2.

Quadri e sculture di Serenella Sossi, recentemente esposti al visitatissimo salone di Mulhouse, faranno parte delle opere proposte da Monteoliveto Gallery -stand 2- che per il terzo anno partecipa a questa importante Fiera d’Arte Contemporanea Internazionale riservata alle gallerie.

Nelle foto del suggestivo dipinto gran formato “Cielo/mare GF”, interessante lavoro dai toni scuri illuminati da lame di luce, dove l’artista è riuscita a rendere luminoso anche il nero, quasi a voler rappresentare uno sprazzo di sereno anche nei momenti avversi. Di seguito, foto di un “cielo/mare” di piccolo formato dalle morbide tonalità pastello e la sinuosa “Sirena” in bronzo. Opere in esposizione per l’attento e competente pubblico del Luxembourg Art Fair.

Per chi volesse scaricare on-line l’ingresso gratuito per visitare il salone, contattare Chantal Lora, mail: gmonteoliveto@gmail.com