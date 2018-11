Imperia. Si è svolta la 14° edizione di ‘Sale la Pace’, presso le Opere Parrocchiali di Via Verdi. Il torneo amichevole di calcio, organizzato dalla Compagnia di San Leonardo, quest’anno era intitolato alla memoria di Mons. Francesco Drago.

Ricordato con molto affetto dai partecipanti e dal presidente della Compagnia, Roberto Principe, che ha organizzato l’evento: ”E’ un onore ed è doveroso intitolare questa edizione a Monsignore. Ancora una volta ci ritroviamo alle Opere Parrocchiali che lui fece costruire affinché in tanti potessero riunirsi e passare giornate in allegria e compagnia, come quella di oggi (domenica 18 novembre). Inoltre, molti dei ragazzi che giocano lo hanno conosciuto e ne conservano un ottimo ricordo”.

Parole commosse ed emozionate sono arrivate anche dalla nipote Rosella Drago, che ha premiato i vincitori della rassegna, ricordando come “lo Zio Don”, affettuoso soprannome da lei coniato, fosse buon conoscitore di calcio e tifoso interista. E che di questo sport amava soprattutto lo stare insieme e l’aspetto ludico, principi sui quali fondò proprio le Opere Parrocchiali.

La competizione ha avuto inizio intorno alle 10 ed ha udito l’ultimo triplice fischio a metà pomeriggio, coinvolgendo cinque squadre miste (maschi e femmine) di ogni età con più di 50 persone che hanno animato l’Oratorio ed hanno potuto pranzare tutti insieme nel salone.

‘Sale La Pace’ , ad oggi, è rimasto uno degli ultimi tornei interparrocchiali giocati nella città di Imperia. Ha vinto San Sebastiano, capitanato da Alessandro Anemone (fondatore del torneo nel 2002), davanti a ParaSiempreGiovani. Sul gradino più basso del podio troviamo Red Caramagna ed infine O.P. Old Glories (formata da ragazzi che hanno conosciuto Monsignore e che si sono ritrovati per l’occasione) davanti a Caramagna Blue. Il torneo è stato l’occasione per inaugurare la settimana di festeggiamenti che porta alle celebrazioni per San Leonardo, patrono di Imperia.