Imperia Rugby, l’under 12 cala il carico: ben due squadre a Cogoleto

Imperia. Sabato 17 novembre, lo storico campo di rugby di Cogoleto e una Imperia Rugby che fa numeri nel settore giovanile. Campo pesante, un mese di pioggia che lascia il segno. E lo lascia anche l’estremo Ponente ligure dei giovani rugbisti.

Perché se leggi la lista dei partecipanti vedi: Cogoleto, Orsi Province dell’ovest, Savona, Imperia 1 ed Imperia 2. Come ? Savona con una squadra, realtà genovesi con tradizione con una squadra e Imperia porta i numeri di un CUS Genova ? In termini di soddisfazione è veramente tanto, perché vuol dire che le famiglie avviano i ragazzi al rugby e credono in una società sportiva sana e piena di valori e capacità. E così vanno in campo due squadre imperiesi, con tre cambi a disposizione. E ovviamente nessuna panchina, giocano tutti e si gioca in modo continuo. Ma la preparazione precampionato, con gli specialisti a disposizione tipo Marco Calzia, e i tecnici Mariuccia Reitano, Alessandro Castaldo e Alessandro Ardoino fanno la differenza.

Di tutti i 27 ben 11 provenivano dalla under 10 (Loris Czietkosky, Paolino Bissaldi, Giovanni Marano, Giacomo Vianello, Martino Borca, Pietro Giovannini, Christian Cerfogli, Riccardo Marchini, Lorenzo Semeria, Ginevra Maggioli e Massimo Desideri, mentre sei erano all’esordio assoluto in un concentramento di rugby, con un solo mese di preparazione tecnica: Lorenzo Palumbo Varano, Nicholas Zinghini, William Gjinaj, Viktor Pirero, Gabriele Covino, Cristiano Barbera. Fra tutti, poi, Imperia è l’unica società che porta ben tre ragazze, le quali, a questa età, hanno spesso una marcia in più rispetto ai maschietti.

A livello sportivo, Imperia 1 ha surclassato Savona 10 mete a 1, poi ha vinto su Imperia 2 per una meta e perso con le Province dell’Ovest per 6 mete a 3 e da Cogoleto per 4 mete a 2. Al pari, Imperia 2 ha vinto con le Province dell’Ovest 6 a 2, con il Savona 9 a 2 e con Cogoleto 5 a 4, perdendo solo il confronto in famiglia. Niente male, ma quello che più conta è il divertimento e poi i miglioramenti tecnici, che si sono visti nei placcaggi e nella capacità di stare in campo delle nuove leve. L’ambiente è carico e tutti hanno voglia di allenarsi. Merito dei tecnici, dei genitori e dei ragazzi che ormai stanno diventando grandi e lo fanno su di un campo di rugby. Chapeau.

Imperia Rugby under 12 in campo con: