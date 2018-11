Imperia. C’è chi ha deciso di tenere chiuso per l’intera giornata, chi al contrario ha tenuto aperto, mentre altri hanno abbassato la saracinesca alle 12.30 per godersi un pomeriggio di riposo.

In assenza di indicazioni specifiche da parte dell’assessorato al Commercio, in ragione della legge nazionale, ciascun negoziante aveva facoltà di scelta se tenere aperto o chiuso.

La questione è stata oggetto di discussione in città e sui social.

Dalle interviste rilasciate da chi ha tenuto aperto è emersa la richiesta di un maggiore coordinamento delle iniziative nelle occasioni di festa, in particolare per quanto riguarda il centro di Porto Maurizio, mentre a Oneglia è maggiore la presenza di catene nazionali che hanno optato per l’apertura.