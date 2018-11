Imperia, pauroso tamponamento sull’A10. Sale a tre il numero dei feriti

Imperia. Sale a tre il bilancio delle persone rimaste ferite nello scontro tra un furgone bulgaro e un autoarticolato lituano avvenuto intorno alle 12.15 nei pressi del casello di Imperia Ovest dell’A10 in direzione Francia.

Due uomini sono stati portati in ospedale in codice “verde” e “giallo” in ospedale, mentre a riportare le conseguenze più gravi è stata una donna, trasportata al Borea in codice “rosso”, con un trauma cranico e toracico.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale, accorsa sul posto, il furgone ha tamponato l’autoarticolato. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e due ambulanze della Croce Rossa e della Croce Bianca di Imperia, oltre ai vigili del fuoco.