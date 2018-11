Imperia, Nerina Neri Battistin presenta Bartolomeo Bossi

Imperia. Sabato 1 dicembre alle 18 Nerina Neri Battistin presenta Bartolomeo Bossi Un grande esploratore che ha carpito l’anima del mondo, Centro Editoriale Imperiese. Dialoga con l’autrice la libraia Nadia.

Bartolomeo Bossi, nato a Porto Maurizio il 17 agosto del 1817: marinaio, esploratore, armatore, scrittore, geografo, archeologo, ornitologo, oceanografo, naturalista, botanico. Emigrato a Montevideo, Uruguay, con i genitori nel 1833, sedici anni dopo aver frequentato una scuola superiore nella sua città. Capitano di lungo corso e, successivamente Ufficiale della Marina Militare uruguayana e poi argentina, per meriti di guerra, nel 1859, fu nominato ammiraglio. Conosciuto in tutto il mondo per la sua vasta cultura ma soprattutto per aver fornito, con i suoi scritti, conoscenze scientifiche molteplici discipline acquisite durante i numerosi viaggi come esploratore, dalla California alla Terra del Fuoco, dalla Foresta amazzonica del Mato Grosso al deserto dell’Atacama e alle Ande cilene e peruviane.

Nerina Neri Battistin in questo libro più che le eccezionali imprese ha voluto cogliere negli scritti dell’esploratore le emozioni e le profonde considerazioni intorno alla vita degli uomini e delle cose. Né è nato un interessante racconto che parla di un uomo, caparbio, volitivo, tenace, non solo di notevole cultura ma soprattutto sensibile e attento alle relazioni umane, rispettoso di ogni forma di vita.

Nerina Neri Battistin, nata a Belluno nel 1929, vive a Imperia da più di 40 anni.Si dedica alla scrittura e al teatro sin dall’età giovanile. Ha al suo attivo più di 20 libri tra romanzi, saggi e libri per bambini. Attualmente lavora all’Unitre, dove ha diretto un gruppo di teatro con opere scritte da lei.