Imperia-Molassana Boero, scatta il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche

Imperia. In occasione della partita Imperia-Molassana Boero, valida per il campionato di Eccellenza Girone A, che andrà in scena domenica 25 novembre, alle 15, allo stadio comunale Nino Ciccione, scatta il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e di vendita di bevande alcoliche e non in contenitori che potrebbero essere usati come strumenti atti ad offendere. Si potranno perciò utilizzare solo bicchieri in plastica o di carta.

Il divieto è valido sia per il bar collocato all’interno dello stadio che per tutti i bar, ristoranti, esercizi pubblici e di commercio al dettaglio di generi alimentari situati nel raggio di 200 mt. dall’impianto sportivo, nelle vie Garessio, XXV Aprile e Nazionale, a partire dalle 13 fino alle 17.45.

La decisione è stata presa per garantire la sicurezza urbana visto che all’evento saranno presenti la tifoseria imperiese insieme ai tifosi del Nizza, gemellati con quelli nerazzurri, oltre a quelli ospiti.