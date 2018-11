Imperia, Mauro Vero presenta “Lab Chitarra”

Imperia. Domenica 2 dicembre alle 18, Mauro Vero presenta Lab Chitarra, Atene edizioni. Dialoga con l’autore Nico Zanchi, presidente dell‘Associazione Imperia Musicale.

La musica è un linguaggio universale e la chitarra è sicuramente lo strumento che, attraverso le sue caratteristiche, ricopre un ampio spazio di possibilità per rendere la musica parte del nostro tempo libero e accompagnarci nei momenti di svago e, successivamente, avvicinarsi in modo molto semplice allo studio più articolato. Questo piccolo manuale “Laboratorio chitarra” ti permetterà di avere in piccole dosi, tutto quello che serve per intraprendere lo studio dello strumento in maniera chiara e assolutamente semplice, poter avere tutte le pozioni magiche da creare un “mix” completo e graduale.

“Alcune info di teoria, alcuni accordi, già utili per accompagnare diverse canzoni, tanti esercizi e melodie originali e divertenti per conoscere la musica e interpretarla sulla chitarra. All’interno del manuale sono presenti alcune novità, come ad esempio il “Chitarra quiz”, domande alle quali dovrai rispondere per controllare il tuo stato di preparazione.

Il prontuario di accordi strutturato in modo da iniziare con accordi a corde vuote e gradualmente fino ad arrivare all’uso delle 4 dita della mano sinistra, con giri armonici dedicati e canzoni famose da studiare. Se seguirai con attenzione e studio questo manuale potrai avvicinarti più facilmente alla musica che preferisci avendo a disposizione tutte le info basic per diventare un “vero” chitarrista. Vi aspettiamo numerosi!! Per info scrivere a isoladellibro@email.it oppure 3392877093“ – commentano gli organizzatori.

Mauro Vero, nativo di Albenga nel 1961, inizia lo studio della chitarra a 9 anni ad Alassio sotto la guida del M° Ubaldo Giardini, successivamente si diploma in chitarra classica presso il Conservatorio di Cuneo nel 1990 sotto la guida di Claudio Passarotti e intraprende lo studio nell’ambito jazzistico a Torino sotto la guida del M° Mario Petracca. Vive e lavora nel ponente ligure e da oltre trent’anni insegna chitarra con un esperienza di rilievo nell’approccio della musica verso i bambini e gli adolescenti. Docente in diverse scuole private della Liguria e presente in molte lezioni-concerto presso le scuole materne, elementari e medie. Il Laboratorio Chitarra è il frutto della sua esperienza ed è, in maniera molto semplice e diretta, un punto di partenza nell’avvicinarsi alla musica attraverso la chitarra.