Imperia, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri aderisce alle iniziative per il 95° anniversario della città

Imperia. La sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri ha aderito al programma di iniziative per il 95° anniversario della città, che, iniziate il 21 ottobre, si concluderanno il 26 novembre festa patronale di S. Leonardo.

In tale ricorrenza la sezione terrà aperta la propria sede in Palazzo Guarnieri, piazza Pagliari n. 4 sul Parasio per tutto il giorno dalle ore 9.00 alle 19.00 per fornire informazioni anche in lingua straniera sulla città e in particolare sulla figura di San Leonardo, sulla sua casa natale e sull’annessa chiesa in via S. Caterina.

Verranno effettuate anche due visite guidate “Sulle orme di Gregorio De Ferrari” per approfondire la conoscenza su un altro imperiese illustre, il pittore Gregorio De Ferrari, nato a Porto Maurizio nel 1647 e scomparso a Genova nel 1726, di cui si conservano nella città di Imperia diverse opere di grande importanza.

Le visite guidate si svolgeranno con partenza da Palazzo Guarnieri, una al mattino alle ore 9.30 curata dalla prof.ssa Lidia Rianna e l’altra nel primo pomeriggio alle 14.30 curata dalla prof.ssa Maria Teresa Verda Scajola. Gli orari sono stati concordati con la Parrocchia di S. Maurizio e con la Confraternita di S. Pietro in modo tale da non intralciare le funzioni religiose dedicate alla festa patronale.