Imperia. Serenella Sossi sarà presente con le sue opere al Mulhouse Art Fair, fiera internazionale d’arte contemporanea, il 9-10-11 novembre, al Parc Expo di Mulhouse, con Monteoliveto Gallery – stand 13.

Dopo l’annuale evento “giornata del contemporaneo” indetto da AMACI, ecco che riprendono gli intensi programmi di presenze ai più importanti Saloni d’arte contemporanea Europei per Monteoliveto Gallery e quindi le partecipazioni agli stessi di Serenella Sossi, che il 9-10-11 novembre esporrà suoi quadri e sculture nello stand 13 della Monteoliveto Gallery.

In mostra i suoi tipici e sempre apprezzati “Cielo/mare” sia di gran formato (80x120cm) che in formato più piccolo (50x70cm), ugualmente poetici ed evocativi, e la dolce e sensuale “Sirena” in bronzo.

Per chi volesse scaricare on-line l’ingresso gratuito per visitare il Mulhouse Art Fair, contattare Chantal Lora, mail: gmonteoliveto@gmail.com