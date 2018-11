Imperia, l’associazione No Mobbing Onlus organizza un corso gratuito di Storia dell’arte

Imperia. L’Associazione No Mobbing Onlus di Imperia organizza un corso gratuito aperto a tutti di Storia dell’arte tenuto dalla docente Lidia Rianna, professoressa del Liceo Scientifico Vieusseux di Imperia, artista molto conosciuta in riviera per la sua splendida collezione di opere d’arte.

Tra gli argomenti trattati: quando l’arte diventa racconto – impressionismo – la nascita della modernità – Vincent Van Gogh – il colore della passione. L’incontro si svolgerà presso la Sala Riunioni CE.S.P.IM, via Cascione 86 Imperia, nei giorni

22-28 novembre e 6 dicembre 2018 dalle ore 21.00 alle ore 22.30.

Il corso chiude il calendario dei corsi formativi 2018 dell’Associazione No Mobbing. L’associazione, sin dalla sua costituzione, organizza corsi su varie tematiche e materie, aperti a tutti, in particolare, quale strumento di aiuto e sostegno sia per uscire da una eventuale situazione di mobbing che per acquisire nuove competenze al fine di aprire nuovi sbocchi

professionali alla vittima di mobbing e al lavoratore in generale.

L’Associazione NoMobbing Onlus nasce nel febbraio 2012, in seguito alla pubblicazione del libro “Perseguitato per vendetta” scritto dal fondatore Salvatore Masuzzo vittima di azioni persecutorie sul posto di lavoro. Un ringraziamento particolare da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione No Mobbing alla Professoressa Rianna ed a tutti i relatori che hanno accompagnato il sodalizio, in occasione dei corsi del 2018, mettendo a disposizione degli altri il loro tempo e la loro competenza.

Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare l’Associazione No Mobbing ai seguenti. Recapiti: tel 388 998 7416 oppure nomobbingassoc@libero.it .