Imperia. L’Associazione No Mobbing Onlus organizza la “Grande festa di fine anno”. Domenica 2 dicembre alle 17.30 si terrà l’apericena di Natale offerto dall’Associazione presso la sala delle feste di via G. Airenti n. 426 ad Imperia.

“Sarà la circostanza per festeggiare insieme il lavoro svolto nel 2018 e conoscere, in anteprima, le novità del 2019, sarà altresì l’occasione per il reciproco scambio degli auguri ed per il brindisi tutti insieme. A tutti i partecipanti un utile omaggio firmato Associazione NoMobbing” – fanno sapere gli organizzatori.

Alla festa interverranno quattro talenti musicali: Aurora, Martina, India e Alessandro con la direzione artistica di Sabrina Bonfadelli e sarà inaugurata l’opera “The mobbing must not stop you” di Chiara Russo. Considerata la gravità delle conseguenze individuali e sociali del fenomeno del mobbing, fondamentali sono le attività di informazione e di prevenzione da realizzare mediante programmi di formazione ed aggiornamento rivolti a chi ne è vittima.

L’associazione No Mobbing si prefigge innanzitutto di aiutare il lavoratore a discernere gli atti di legittimo esercizio del potere datoriale da quelli di abuso, poi di stimolarlo a superare lo stato di passività mediante processi di rimotivazione necessari. L’importanza dei momenti di socializzazione è quella di fornire sostegno in amicizia e allegria.

Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare l’Associazione No Mobbing ai seguenti recapiti: tel 388 998 7416 oppure nomobbingassoc@libero.it, fb No Mobbing Imperia.