Imperia, l’assessore Gandolfo: “Scuole protagoniste di un Natale ecosostenibile”

Imperia. S’intitola “Addobbiamo l’albero di Natale”. È l’iniziativa ideata dal Comune di Imperia, per il tramite degli assessorati all’Arredo Urbano e ai Servizi ed Attività Educative, in collaborazione con la TecknoService, in vista delle festività natalizie.

L’azienda che gestisce il servizio di igiene ambientale metterà a disposizione un albero di cartone riciclato a favore di ogni plesso di scuola primaria che, aderendo all’iniziativa, dovrà farlo addobbare dai propri alunni con materiale rigorosamente riciclato. Il 13 di dicembre gli alberi saranno trasferiti dai plessi scolastici alla sede comunale di Piazza Dante.

“È un’iniziativa sulla quale stiamo lavorando da tempo, che s’inserisce nel progetto di sensibilizzazione e formazione in vista del passaggio alla raccolta differenziata porta-a-porta”, spiega l’assessore Laura Gandolfo. “Le ‘opere’ rimarranno esposte nell’atrio del Cremlino per tutto il periodo natalizio, a testimonianza non solo dell’impegno creativo dei nostri giovani concittadini, assoluti protagonisti dell’iniziativa, ma anche di una doverosa crescente sensibilità delle istituzioni cittadine e scolastiche verso l’ambiente e la problematica dei rifiuti e del loro corretto riciclo”.