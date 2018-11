Imperia. Nel tardo pomeriggio di ieri la centrale operativa della Capitaneria di Porto di Imperia riceveva la segnalazione di un’imbarcazione a vela di circa 10 mt. con due persone di equipaggio alla deriva, in balia delle onde a circa 1000 mt da Capo Berta.

Immediatamente veniva disposta l’uscita della motovedetta “ogni tempo” CP 882 che in meno di 10 minuti interveniva per prestare assistenza.

Il comando di bordo, valutate le condizioni meteomarine in atto (mare 3 proveniente da nord est e vento teso) tali da rendere possibile un repentino avvicinamento dell’unità senza organi di governo alla costa, prendeva a rimorchio l’unità trasportandola in sicurezza nel vicino approdo turistico di Porto Maurizio – Imperia.

Nella giornata di mercoledì veniva poi recuperato, poco a largo del porticciolo di San Lorenzo, un natante in alluminio di circa 4 metri, con verniciatura scrostata e una cima d’ormeggio spezzata, privo anche di qualsiasi mezzo di propulsione (senza remi né motore), probabilmente disperso a seguito della mareggiata che ha colpito il ponente ligure alla fine di ottobre.

La Capitaneria di Porto ricorda il numero 1530 cui far riferimento per le emergenze in mare.